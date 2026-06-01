Центробанк сохранил запрет на переводы за рубеж для нерезидентов из недружественных стран

Центробанк России сохранил запрет на переводы средств за рубеж для нерезидентов из недружественных стран до конца года. Ограничения будут актуальны по 7 декабря 2026 года, сообщила пресс-служба регулятора.

В этот период физические лица, являющиеся нерезидентами из недружественных стран, но работающие в РФ, смогут отправлять за границу суммы, эквивалентные их заработной плате.

При этом для неработающих и юрлиц переводы будут запрещены. Исключение составят иностранные компании, контролируемые российскими юридическими или физическими лицами.

Вместе с тем правила не затронут переводы средств иностранными инвесторами, вкладывающими деньги в российский финансовый рынок, со счетов типа "Ин" на зарубежные счета.

Кроме того, банки из недружественных государств смогут переводить средства в рублях через корреспондентские счета, открытые в кредитных организациях РФ, при условии, что счета плательщика и получателя находятся в зарубежных финорганизациях.

В настоящее время в России продолжают действовать ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Согласно ранее принятому решению ЦБ, норма будет актуальной до 9 сентября 2026-го.

При этом граждане, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, все еще могут снять валюту в сумме остатка денежных средств на тот день, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалента в евро.