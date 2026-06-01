01 июня, 17:27

Центробанк сохранил запрет на переводы за рубеж для нерезидентов из недружественных стран

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Центробанк России сохранил запрет на переводы средств за рубеж для нерезидентов из недружественных стран до конца года. Ограничения будут актуальны по 7 декабря 2026 года, сообщила пресс-служба регулятора.

В этот период физические лица, являющиеся нерезидентами из недружественных стран, но работающие в РФ, смогут отправлять за границу суммы, эквивалентные их заработной плате.

При этом для неработающих и юрлиц переводы будут запрещены. Исключение составят иностранные компании, контролируемые российскими юридическими или физическими лицами.

Вместе с тем правила не затронут переводы средств иностранными инвесторами, вкладывающими деньги в российский финансовый рынок, со счетов типа "Ин" на зарубежные счета.

Кроме того, банки из недружественных государств смогут переводить средства в рублях через корреспондентские счета, открытые в кредитных организациях РФ, при условии, что счета плательщика и получателя находятся в зарубежных финорганизациях.

В настоящее время в России продолжают действовать ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Согласно ранее принятому решению ЦБ, норма будет актуальной до 9 сентября 2026-го.

При этом граждане, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, все еще могут снять валюту в сумме остатка денежных средств на тот день, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалента в евро.

