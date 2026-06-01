Жена Байдена заявила, что ее муж будет жить с онкологией до конца своих дней

Бывший президент США Джо Байден будет жить с онкологией до конца своих дней. Об этом в эфире NBC заявила его жена Джилл Байден.

"Он держится нормально", – сказала она, комментируя состояние экс-главы Белого дома, и добавила, что выявленный у ее супруга рак "дал метастазы в кости".

В мае 2025 года экс-президенту Штатов диагностировали агрессивную форму рака простаты. В октябре того же года он прошел курс лучевой и гормональной терапии в рамках лечения заболевания.

При этом бывший врач Белого дома Ронни Джексон считал, что Байден сможет прожить от 12 до 18 месяцев. Такой прогноз, с его слов, дали многие урологи.