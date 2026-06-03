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03 июня, 16:40

Происшествия

В атакованном ВСУ автобусе в ДНР ехали пассажиры из Польши

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

В атакованном Вооруженными силами Украины (ВСУ) рейсовом автобусе, следовавшем по маршруту Москва – Симферополь, находились пассажиры из Польши. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на главного врача городской больницы № 2 Нелли Якуненко.

Также, по ее словам, транспорт перевозил жителей разных регионов РФ, включая Ярославскую область и Республику Тыва.

"Кажется, перевозка до Мариуполя была. Они неохотно об этом говорят в связи с их состоянием, потому что после такого стресса они на седативной терапии. Неохотно отвечают", – рассказала Якуненко.

Рейсовый автобус подвергся обстрелу со стороны ВСУ утром 3 июня. В момент атаки транспорт передвигался в муниципальном городском округе Енакиево ДНР. В результате погибли 8 человек, а ранения получили 11 человек. При этом госпитализация потребовалась 10 пострадавшим, включая ребенка.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. Представитель МИД Мария Захарова назвала случившееся "охотой на людей".

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