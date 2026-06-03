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03 июня, 09:52

Происшествия

Дело о теракте возбуждено после атаки БПЛА на автобус в ДНР

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки украинского беспилотника на рейсовый автобус Москва – Симферополь в муниципальном городском округе Енакиево в ДНР. Об этом ведомство сообщило в MAX.

Дело квалифицировано по статье 205 УК РФ. Согласно информации следствия, удар был нанесен ранним утром 3 июня. В результате атаки, по предварительным данным, погибли 7 человек, еще 11 получили ранения.

Информация о пострадавших продолжает уточняться. Следователи устанавливают все детали преступления и конкретных лиц, причастных к произошедшему.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС назвала случившееся "охотой на людей".

"Своих – загоняют людоловами через насильственную мобилизацию в могилы. Наших – убивают террористическими методами", – сказала она.

Ранее сообщалось, что 10 пострадавших при атаке на автобус в ДНР, среди которых ребенок, были госпитализированы. По словам медиков, они находятся в состоянии средней тяжести. Для получения экспертного мнения по вопросам здоровья ребенка будут организованы телемедицинские сеансы с привлечением специалистов федерального уровня.

Также несколько человек пострадали в результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург. Удары пришлись на объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Погибших нет. В городе начал работу оперативный штаб под руководством губернатора Александра Беглова.

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