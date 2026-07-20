Подросток погиб в Испании во время празднования победы сборной на ЧМ

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В Испании 13-летний мальчик погиб во время празднования победы национальной сборной в финале чемпионата мира по футболу. Трагедия произошла в населенном пункте Сьюдад-Родриго, сообщила местная мэрия на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Власти выразили соболезнования в связи со смертью подростка.

"То, что должно было стать празднованием победы сборной Испании на чемпионате мира, превратилось в трагедию для всего муниципалитета", – говорится в заявлении.

По данным газеты El Pais, молодые люди находились внутри фонтана, когда часть конструкции обрушилась. Полицейские попытались помочь мальчику, но он скончался от полученных травм. Еще два человека пострадали.

Тем временем в Аргентине после поражения сборной не менее 15 человек были задержаны у Обелиска в центре Буэнос-Айреса. Телеканал TN передал, что в результате нападений пострадали трое сотрудников городской полиции.

"Также были зафиксированы кражи телефонов и личных вещей. Официальные источники подтвердили, что в связи с этими инцидентами арестованы по меньшей мере 15 человек", – уточнили журналисты.

По информации TN, после окончания матча тысячи болельщиков собрались у Обелиска, чтобы поддержать команду. Сначала акция проходила спокойно, но затем группа людей начала забрасывать полицейских камнями и бутылками. Несколько человек преодолели ограждение и были задержаны.

Газета Clarín приводит данные о семи пострадавших сотрудниках полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ и водометы для разгона агрессивно настроенных участников.

Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу 19 июля. В финальном матче, прошедшем в Ист-Ратерфорде в штате Нью-Джерси, испанцы одержали победу над аргентинцами с минимальным счетом 1:0. При этом впервые Испания завоевала главный футбольный трофей в 2010 году на турнире в Южно-Африканской Республике (ЮАР).