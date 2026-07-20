Число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго превысило 900

Фото: ТАСС/АР/Dirole Lotsima Dieudonne

Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике (ДР) Конго превысило 900. Об этом сообщил Национальный институт общественного здравоохранения (INSP) страны.

По данным института, количество подтвержденных случаев заболевания в пяти провинциях достигло 2 344, а подтвержденных летальных исходов – 930. При этом выздоровели 466 человек.

Первая информация о новой вспышке Эболы в ДР Конго появилась в начале мая. Вскоре Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию чрезвычайной ситуацией. Вирус Эбола продолжает распространяться по республике, ситуация пока не стабилизировалась.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия готова приступить к серийному выпуску вакцины против нового штамма лихорадки. По словам директора департамента государств Африки МИД России Анатолия Башкина, африканские государства выразили заинтересованность в приобретении данной вакцины.