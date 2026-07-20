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20 июля, 09:16

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The Times: подход Германии к переговорам с Россией стал более конструктивным

СМИ указали на изменение подхода Германии к диалогу с Россией

Фото: 123RF.соm/mermolenko

Подход Германии к переговорам с Россией стал более конструктивным. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на британскую газету The Times.

"В отношении Германии к переговорам с Россией произошел "сдвиг настроения", – передает издание, ссылаясь на источник.

Отмечается, что параллельно велась работа над слабо координированными инициативами по налаживанию каналов связи между сторонами.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия перестала верить Западу в вопросе переговоров по конфликту на Украине. По его словам, западные страны перешли к ультимативной риторике. Он также указал, что Запад только создает видимость готовности к диалогу.

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