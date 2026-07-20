Массовая гибель пчел произошла в Красноярском крае

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В Красноярском крае произошла массовая гибель пчел. Прокуратура начала проверку, сообщили журналистам в ведомстве.

Ранее в СМИ распространилась информация о гибели около 30 миллионов пчел в Большемуртинско-Сухобузимском муниципальном округе. Журналисты писали, что причиной стала обработка соседних полей сильнодействующими пестицидами.

В ведомстве отметили, что служба ветеринарного надзора уже изъяла пчел. Назначена экспертиза для выяснения причин их гибели. Результаты исследования будут готовы через 2–3 недели, после чего будут приняты соответствующие меры реагирования.

При этом в прокуратуре количество погибших пчел не назвали, уточнив, что с заявлениями о гибели насекомых в службу ветнадзора обратились 22 фермера.

Ранее сообщалось, что число пчелиных семей в России с 2015 по 2024 год уменьшилось почти на миллион – до 2,5 миллиона. Энтомолог Александр Каширский указал, что среди причин – обработка полей пестицидами. Также на сокращение популяции домашних пчел влияет клещ Varroa.