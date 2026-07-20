Подготовительные работы к отопительному сезону закончат в Москве 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московские коммунальные службы продолжают подготовку к отопительному сезону. Работы завершат к 1 сентября, сообщила пресс-служба городского хозяйства Москвы в мессенджере MAX.

"Всего подготовим свыше 74 тысяч зданий, в том числе более 34 тысяч жилых домов, теплоэлектроцентрали, районные и квартальные тепловые станции, малые котельные", – сказано в сообщении.

Профилактические ремонты будут сделаны на водопроводных, электрических, канализационных сетях. Также специалисты проводят гидравлические испытания на тепловых сетях. Это одно из самых важных направлений в подготовке.

Для инженерных, коммунальных и управляющих компаний проводят плановые тренировки. Они должны знать, как действовать при работе в осенне-зимний и отопительный периоды.

В этих целях задействуют специальную технику. Например, машины пожарно-спасательного гарнизона. Отрабатывается их быстрое прибытие и дальнейшая работа.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что незнание законов может закончиться для собственников квартир с кондиционерами большими штрафами и необходимостью демонтировать технику за свой счет. Он напомнил, что фасад дома принадлежит всем владельцам жилья, поэтому его использование для крепления личного кондиционера требует их согласия.