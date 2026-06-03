Горячую линию запустили в ДНР после атаки БПЛА на автобус

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Минтранс ДНР запустил круглосуточную горячую линию для пострадавших и родственников погибших и раненных в результате атаки украинского беспилотника на рейсовый автобус Москва – Симферополь в Енакиеве. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства республики.

По номеру 8 (949) 431-64-52 можно обратиться за помощью в восстановлении сгоревших документов, транспортировке, поиске родственников в больницах и госпиталях, а также по любым другим вопросам, требующим оперативного содействия.

Трагедию в своем канале в МАХ прокомментировала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Она назвала случившееся зверством, которому нет и не может быть оправдания.

"Нападение на автобус с мирными жителями в Енакиеве – это не "инцидент" и не трагическая случайность. Это подлое, осознанное и бесчеловечное преступление против людей, которые не держали в руках оружия и не представляли никому угрозы", – написала омбудсмен.

Об ударе по автобусу в ДНР стало известно утром 3 июня. По предварительным данным, погибли 7 человек, еще 11 получили ранения. 10 пострадавших, среди которых ребенок, госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки. Представитель МИД Мария Захарова назвала случившееся "охотой на людей". Посол по особым поручениям ведомства Родион Мирошник при этом заявил, что Киев может ждать военный ответ.