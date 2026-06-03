Более 50 помещений переданы москвичам в общедолевую собственность в мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители столицы получили в общедолевую собственность 54 нежилых помещения общей площадью порядка 4 тысяч квадратных метров в мае. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, все объекты находятся в 7 административных округах города. 52 помещения расположены в многоквартирных домах, а еще 2 – в нежилых зданиях.

Теперь горожане могут использовать технические комнаты, подвалы, чердаки и лестничные площадки для своих нужд. Например, там могут появиться места для консьержей и для хранения вещей, что поможет освободить место в квартирах.

Как рассказала глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева, 21 объект площадью 421,5 квадратного метра находится в жилом доме в районе Черемушки на юго-западе Москвы. Площадь помещений в многоквартирных домах составляет 2,5 тысячи "квадратов", а в нежилых зданиях – 1,4 тысячи квадратного метра.

Ранее город выставил на торги 7 коммерческих помещений в Некрасовке. Их площадь составляет от 50,1 до 105,6 квадратного метра. Благодаря свободному назначению там можно открыть аптеки, пункты выдачи заказов, пекарни, салоны красоты и магазины.