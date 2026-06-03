Биохимик Ходос: причиной изменения голоса при вдыхании гелия является частота колебаний

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Голос становится смешным при вдыхании гелия из-за частоты колебаний и скорости звука, рассказал Москве 24 биохимик, специалист по продлению молодости и жизни человека Александр Ходос.

Он также добавил, что у гелия другая теплопроводность, поэтому при вдыхании он забирает много энергии и человеку может стать холодно.



Вместе с тем специалист подчеркнул, что вдыхание гелия из шариков не может привести к летальному исходу. По его словам, это самый безобидный газ из всех существующих в мире, при этом он не вступает ни с чем в какие-либо взаимодействия.

"Для понимания: на американских космических кораблях используется гелие-кислородная смесь, космонавты месяцами и годами дышат гелием с кислородом, и ничего не происходит. Есть специальная гелиевая смесь для погружений: аквалангисты дышат ей на больших глубинах", – подчеркнул эксперт.

Биохимик добавил, что смерть возможна только в том случае, если взять шарик, диаметр которого превышает метр, и сделать 10–20 вдохов гелия или любого другого газа, не содержащего кислорода. Однако в обычном воздушном шарике газа не хватит, чтобы заместить кислород в крови.

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