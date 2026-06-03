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03 июня, 16:38

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Биохимик Ходос: причиной изменения голоса при вдыхании гелия является частота колебаний

Биохимик объяснил, почему голос становится смешным при вдыхании гелия из шарика

Фото: 123RF.com/sharuzzaman

Голос становится смешным при вдыхании гелия из-за частоты колебаний и скорости звука, рассказал Москве 24 биохимик, специалист по продлению молодости и жизни человека Александр Ходос.

Он также добавил, что у гелия другая теплопроводность, поэтому при вдыхании он забирает много энергии и человеку может стать холодно.

Вместе с тем специалист подчеркнул, что вдыхание гелия из шариков не может привести к летальному исходу. По его словам, это самый безобидный газ из всех существующих в мире, при этом он не вступает ни с чем в какие-либо взаимодействия.

"Для понимания: на американских космических кораблях используется гелие-кислородная смесь, космонавты месяцами и годами дышат гелием с кислородом, и ничего не происходит. Есть специальная гелиевая смесь для погружений: аквалангисты дышат ей на больших глубинах", – подчеркнул эксперт.

Биохимик добавил, что смерть возможна только в том случае, если взять шарик, диаметр которого превышает метр, и сделать 10–20 вдохов гелия или любого другого газа, не содержащего кислорода. Однако в обычном воздушном шарике газа не хватит, чтобы заместить кислород в крови.

Ранее врач-диетолог Марина Карташова рассказала, что справляться со стрессом помогает скумбрия, поскольку в 200 граммах этой рыбы содержится дневная норма магния. Однако веществам из нее нужно время, чтобы накопиться, поэтому в качестве "скорой помощи" для нервной системы можно использовать анчоусы.

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