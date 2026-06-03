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03 июня, 15:52

Политика

МИД Германии посоветовал политикам из АдГ не ездить на ПМЭФ

Фото: 123RF.com/franz12

Министерство иностранных дел ФРГ рекомендовало представителям "Альтернативы для Германии" (АдГ) не ездить в Россию. Об этом заявил представитель МИД Мартин Гизе, таким образом прокомментировав участие депутатов этой партии в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает ТАСС.

Он отметил, что присутствие на российских мероприятиях противоречит политике немецкого правительства. По его словам, власти ФРГ и Евросоюза пытаются минимизировать контакты с Россией.

"Поэтому МИД прямо рекомендовал АдГ отказаться от визитов и информировал, что правительство не будет поддерживать эти поездки", – подчеркнул Гизе.

Представитель немецкого правительства Штеффен Майер тоже высказал мнение, что участие в ПМЭФ противоречит интересам страны.

Ресурс t-online писал, что на экономический форум планировали отправиться три политика из "Альтернативы для Германии". Речь идет о главе саксонского отделения АдГ, депутате ландтага Йорге Урбане, замруководителя и внешнеполитического эксперта фракции в Бундестаге Маркусе Фронмайере и эксперте партии по энергетической политике Штеффене Котре.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге 3–6 июня. Сообщалось, что предприниматели из ФРГ в первый раз за несколько лет будут участвовать в форуме. Среди них – сотрудники продуктового холдинга Globus и молочного холдинга "ЭкоНива".

Представитель председателя правления российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп указывал на то, что Германия хочет сохранить экономический мост с Россией и сохранить там свои активы.

Представители 130 стран примут участие в ПМЭФ

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