23 мая, 10:25

АдГ потребовала пересмотреть планы передачи Украине ТЭС "Северного потока"

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer

Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бундестаге выступила против передачи Украине теплоэлектростанции "Северного потока". Об этом сообщил телеканал NTV.

Данный вопрос, как утверждают журналисты, уже вынесен для обсуждения в парламентском комитете по экономике и энергетике.

АдГ, в частности, настаивает на том, чтобы теплоэлектростанция осталась в Любмине (федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания), где находится точка выхода "Северного потока" на берег. Депутат Лайф-Эрика Хольма, инициировавшая обсуждение, пояснил, что после окончания конфликта на Украине отношения с Россией могут улучшиться, и тогда возможны возобновления поставок газа.

"Северные потоки" были взорваны в 2022 году. После этого было выявлено 4 утечки, в связи с чем поставки газа были прекращены. В августе 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к теракту.

Позже были установлены личности еще двух злоумышленников. Затем в Италии задержали украинца, которого обвинили в причастности к организации взрыва, разрушении сооружений и антиконституционной диверсии. По данным журналистов, именно он мог возглавлять группу по подрыву.

Всего в совершении диверсии подозреваются 7 человек. На их арест уже выданы ордеры.

