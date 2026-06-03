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03 июня, 17:39

Политика

В МИД РФ решительно осудили атаки на Петербург в дни ПМЭФ

Фото: телеграм-канал "Петербург с огоньком"

Россия решительно осуждает атаки на Санкт-Петербург в дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на полях ПМЭФ.

"Мы видим за ними целую группу спонсоров киевского режима, которые продолжают повышать ставки", – цитирует Рябкова ТАСС.

Он отметил, что спонсоры Украины не останавливаются перед любыми провокациями и не настроены снижать интенсивность попыток затруднить жизнь РФ. В это же время представитель МИД выразил уверенность, что все эти попытки обречены на провал.

В результате атаки БПЛА на Петербург пострадали несколько человек. Сами удары пришлись на объекты инфраструктуры в Кронштадте, а также Кировском и Красносельском районах города. При этом над территорией Ленинградской области удалось сбить 59 БПЛА. При падении обломков в Лужском районе получили повреждения 4 частных дома.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков добавлял, что Россия продолжает СВО для того, чтобы ударов, подобных атаке на Санкт-Петербург, не было. Кроме того, он переадресовал вопрос журналистов о том, планирует ли Москва ответить на атаку Киева, на Минобороны и региональные власти.

Несколько человек пострадали в результате атаки дронов в Санкт-Петербурге

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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