Песков заявил, что СВО продолжается для предотвращения ударов по России

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Россия продолжает СВО для того, чтобы ударов, подобных атаке на Санкт-Петербург, не было. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как Россия планирует ответить на атаку Украины, политик подчеркнул, что информация об этом целиком и полностью является прерогативой региональных властей и Минобороны.

Песков также напомнил заявление российского МИД о том, что ответ Москвы на подобные действия противника носит системный характер.

Украинские дроны атаковали Петербург 3 июня. В общей сложности над регионом было уничтожено 59 беспилотников.

При падении обломков в Лужском районе повреждения получили 4 частных дома. Кроме того, удары затронули объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Погибших нет, однако несколько человек пострадали.