27 марта, 03:46

Лавров заявил, что США хотят забрать "Северные потоки"

Американские власти говорят о желании забрать себе российские газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью France TV.

По его словам, в последнее время представители Белого дома все чаще открыто заявляют о возможности взять газопроводы под контроль Вашингтона.

"Северные потоки" были взорваны в 2022 году. После этого было выявлено 4 утечки, в связи с чем поставки газа были прекращены. В августе 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к теракту.

Позже были установлены личности еще двух злоумышленников. Затем в Италии задержали украинца, которого обвинили в причастности к организации взрыва, разрушении сооружений и антиконституционной диверсии. По данным журналистов, именно он мог возглавлять группу по подрыву.

Всего в совершении диверсии подозреваются 7 человек. На их арест уже выданы ордеры.

Песков заявил, что подрыв "Северных потоков" был невозможен без ведома Байдена

