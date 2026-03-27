Временные ограничения введены в аэропорту Внуково

Временные ограничения введены на использование воздушного пространства в районе аэропорта Внуково. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В данный момент аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропорту Домодедово. Воздушная гавань также принимает и отправляет авиарейсы по согласованию.

Меры безопасности объявлены в столичных аэропортах на фоне очередной попытки атаки БПЛА на Москву. Всего с 25 марта ПВО перехватила уже 58 беспилотников.