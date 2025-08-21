Подозреваемого в диверсии на "Северных потоках" задержали в Италии

Фото: kustbevakningen.se

В Италии по ордеру ФРГ задержали украинца, подозреваемого в координации диверсии на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Об этом заявили в немецкой прокуратуре, сообщает ТАСС.



Его задержали в провинции Римини. Известно, что мужчину подозревают в соучастии организации взрыва, в разрушении сооружений, а также в антиконституционной диверсии. Согласно ордеру, украинцу вменяют участие в группе, которая вблизи острова Борнхольм установила взрывные устройства на газопроводах.

Уточняется, что мужчина вместе с сообщниками использовал парусную яхту, вышедшую из Ростока. Она заранее была арендована через посредников у немецкой компании, также использовались поддельные документы.

После экстрадиции из Италии подозреваемого доставят к следственному судье Федерального суда Германии.

Взрыв на "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года, после этого были обнаружены четыре утечки, из-за чего прекратились поставки газа по трубопроводам.

В августе 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, который подозревается в причастности к диверсии. Кроме того, ведомство установило личности еще двух подозреваемых.

По информации СМИ, бывший исполнительный директор проекта "Северный поток – 2" Маттиас Варниг при поддержке американских инвесторов начал работу над планом возобновления работы газопровода.

В Белом доме инициативу якобы рассматривали в качестве одной из возможных стратегий по улучшению отношений с Россией. В Германии при этом заявили, что им неизвестно о данных переговорах.

