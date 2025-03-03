Кабмин ФРГ заявил, что не в курсе переговоров по перезапуску "Северного потока"

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Правительству Германии неизвестно о переговорах по перезапуску газопровода "Северный поток" с участием США. Об этом заявил представитель кабинета министров ФРГ в ходе брифинга.

"Федеральное правительство с удивлением приняло к сведению появившиеся в выходные сообщения по этому поводу, но не имеет собственной информации об этом", – передает его слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что бывший исполнительный директор проекта "Северный поток – 2" Маттиас Варниг при поддержке инвесторов из США начал работу над планом возобновления работы газопровода. Администрация американского президента Дональда Трампа знает об инициативе Варнига. В Белом доме ее рассматривают в качестве одной из возможных стратегий по улучшению отношений с РФ.

Взрыв на "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года. После этого были выявлены четыре утечки, из-за чего поставки газа по трубопроводам прекратили.

Спустя время Швеция отказалась от расследований инцидента, заявив, что подрыв не был направлен против ее интересов. Аналогичным образом поступила и Дания.