WSJ: инвестор из Майами запланировал купить "Северный поток – 2"

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Инвестор из американского штата Майами Стивен Линч планирует поучаствовать в аукционе по продаже подорванного трубопровода "Северный поток – 2", если он будет выставлен на торги. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

"Это беспрецедентная возможность установить американский и европейский контроль над европейскими энергетическими поставками до конца эры ископаемого топлива", – подчеркнул американский инвестор.

Как он считает, если США получат газопровод, то Вашингтон сможет влиять на Москву во время переговоров о завершении конфликта на Украине. Линч уже обратился в Минфин США за лицензией, благодаря которой сможет поднять вопрос о покупке инфраструктуры с организациями, находящимися под санкциями.

По данным издания, инвестор рассчитывает на дешевую покупку трубопровода, стоимость которого оценивается примерно в 11 миллиардов рублей. По его мнению, многие инвесторы не будут претендовать на "Северный поток – 2" из-за сложной геополитической ситуации, а среди других участников аукциона будут связанные с РФ предприятия, китайские компании или другие игроки, интересы которых противоречат США.

Ранее газета Süddeutsche Zeitung заявила, что президент США Джо Байден вынужденно пошел на компромисс с властями Германии по строительству газопровода "Северный поток – 2".

В СМИ подчеркивали, что именно при Байдене начинаются изменения. Санкции сняты, а компания Nord Stream 2 AG избегает наказания, уточняется в издании со ссылкой на секретные документы министерства экономики ФРГ.

Между тем Генпрокуратура России направила дополнительные запросы в США, ФРГ, Францию и Кипр по терактам, совершенным против интересов РФ и ее граждан, в том числе подрывам газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".

Инцидент на "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года. Четыре утечки зафиксировали после диверсии, поставки газа по трубопроводам заблокировали.

