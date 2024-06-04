SZ: Байден пошел на уступки по "Северному потоку – 2"

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Президент США Джо Байден вынужденно пошел на компромисс с властями Германии по строительству газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

По ее данным, именно при Байдене начинаются изменения. Санкции сняты, а компания Nord Stream 2 AG избегает наказания, уточняется в издании со ссылкой на секретные документы министерства экономики ФРГ.

В газете отметили, что бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп был категорически против строительства газопровода, в то время как Байден хотел наладить отношения с Германией. При этом сам он так же критически относился к проекту.

Ранее Генпрокуратура России направила дополнительные запросы в США, ФРГ, Францию и Кипр по терактам, совершенным против интересов РФ и ее граждан, в том числе подрывам газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".

Инцидент на "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года. Четыре утечки зафиксировали после диверсии, поставки газа по трубопроводам заблокировали.

В феврале 2024 года прокуратура Швеции прекратила расследование подрывов, ссылаясь на то, что происшествие не было направлено против интересов Стокгольма. Позднее полиция Дании завершила расследование по терактам.

В свою очередь, Генеральная прокуратура Германии заявила, что продолжит расследование. При этом ведомство не раскрыло какие-либо детали.