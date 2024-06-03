03 июня, 12:11Политика
ГП направила США, ФРГ, Франции и Кипру новые запросы по взрывам на "Северных потоках"
Фото: ТАСС/Zuma
Генеральная прокуратура РФ направила дополнительные запросы в США, Германию, Францию и Кипр по терактам, совершенным против интересов России и ее граждан, в том числе подрывам газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Андрея Иванова.
По его словам, несмотря на имеющиеся факты, компетентные органы США, Кипра и Франции не расследовали обстоятельства финансирования и иного содействия в совершении указанных террористических актов. Компетентные органы Германии уклоняются от исполнения своих международных обязательств по сотрудничеству с РФ, уточнил Иванов.
ЧП на "Северных потоках" случилось в сентябре 2022 года. После диверсии зафиксировали четыре утечки, поставки газа по трубопроводам заблокировали.
В феврале 2024 года прокуратура Швеции перестала расследовать подрывы, объяснив это тем, что происшествие не было направлено против интересов Стокгольма. Позже полиция Дании завершила расследование по терактам.
В свою очередь, Генпрокуратура ФРГ заявила, что продолжит расследование. При этом ведомство не раскрыло какие-либо детали.
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