Экс-депутат Рады Деркач: установлена вся группа, причастная к подрыву "Северных потоков"

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Удалось установить всю группу, причастную к диверсиям на "Северных потоках", сообщил бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач. Об этом он сказал в беседе с БелТА.

"Это и Бургомистренко Андрей Анатольевич, интересный персонаж. <...> Это и сам Роман Червинский. Это Кузнецов Сергей Анатольевич, офицер 7-го управления контрразведки СБУ. <...> Варрава Олег Юрьевич, Руслан Руденко, бывший заместитель мэра Белоцеркви", – перечислил он.

Также политик рассказал, что к подрыву причастны технодайвер Марина Ситало и ее супруг. Дергач отметил, что они должны были обеспечить прикрытие.

ЧП на "Северных потоках" случилось в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки, в результате чего поставки газа по трубопроводам заблокировали.

Позже СМИ сообщили, что подрыв мог координировать украинский полковник Червинский, который занимался логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек. Последняя, по версии журналистов, арендовала яхту и задействовала оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку.

В апреле этого года украинские издания написали, что полковник пропал. Об исчезновении стало известно от адвокатов бывшего разведчика, при этом его защитники уверены, что мужчину похитили.

