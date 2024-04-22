Адвокаты заявили об исчезновении экс-полковника ВСУ Червинского на Украине

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На Украине пропал бывший полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский, обвиненный в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

В сообщении говорится, что об исчезновении стало известно от адвокатов бывшего разведчика, при этом его защитники уверены, что его похитили.

По словам адвоката экс-полковника Константина Глобы, срок содержания Червинского в СИЗО закончился 19 апреля, однако дату следующего заседания суд так и не назначил. Кроме того, к заключенному якобы даже не пустили жену и адвокатов.

Теракт на "Северных потоках" произошел в конце сентября 2022 года. В целом было замечено четыре повреждения. Из-за этого поставки газа по трубопроводам были остановлены.

В прессе сообщали, что подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" координировал украинский полковник Червинский , который занимался логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек. Последняя арендовала яхту и задействовала оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку, писали в СМИ.

В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш представил расследование, согласно которому взрывчатку под газопроводами летом прошлого года заложил Вашингтон, а активировали ее уже представители Норвегии.

В феврале 2024 году шведская прокуратура остановила расследование подрывов, объяснив это тем, что происшествие не было направлено против интересов Стокгольма. Позже полиция Дании также завершила расследование по терактам. Страна не нашла достаточных оснований для возбуждения уголовного дела, указали там. В апреле Германия заявила о незаинтересованности в прозрачном ходе расследования подрывов.

