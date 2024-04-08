В ФРГ заявили о незаинтересованности в расследовании ЧП на "Северных потоках"

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Германия не заинтересована в прозрачном ходе расследования подрывов трубопроводов "Северный поток", "Северный поток – 2" и других терактов, сообщает газета "Известия" со ссылкой на депутата бундестага Вольфганга Виле.

По его словам, причина этого кроется в опасении, что в итоге может вскрыться причастность к терактам США и Украины. По мнению депутата, власти ФРГ только делают вид, что проводят расследование.

"Но боюсь, что они не особо заинтересованы в раскрытии фактов. Поскольку, если выяснится, что след ведет на Украину, в Германии разразится дискуссия касательно того, стоит ли и дальше ее поддерживать. И если выяснится, что какая-либо страна – союзник Германии заплатила преступникам или они прибыли оттуда, также разразится большая дискуссия", – подчеркнул депутат.

Виле подчеркнул, что правительство не желает этого.

В марте группа депутатов Госдумы призвала генпрокуратуры России, США, Германии, Франции и Кипра провести расследование о причастности руководства США к терактам на территории Европы.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что западные страны проигнорируют запросы РФ. По его словам, такая же ситуация была с расследованием подрывов "Северных потоков"

"Они будут "кормить" нас информацией, которая как бы должна подтверждать их версию о произошедшем, что они и Украина здесь совершенно ни при чем. Ни о каком реальном содействии России с их стороны речи идти не будет", — сказал эксперт.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона продолжит апеллировать к необходимости транспарентного расследования терактов на "Северных потоках". Дипломат указала, что Москва дождется результатов расследования диверсий.

По словам Захаровой, основанная на фактах логика говорит о том, что от взрывов на "Северных потоках" выгоду получил именно Вашингтон под администрацией американского лидера Джо Байдена.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал отказ наказать виновных в диверсии на "Северных потоках" нарушением Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года. Так он прокомментировал прекращение Швецией и Данией расследования по терактам.

В феврале шведская прокуратура остановила расследование подрывов, объяснив это тем, что происшествие не было направлено против интересов Стокгольма. Позже полиция Дании также завершила расследование по терактам. Страна не нашла достаточных оснований для возбуждения уголовного дела, указали там.

В свою очередь, Генпрокуратура Германии заявила, что продолжит расследование. При этом немецкое ведомство не стало раскрывать какие-либо детали.

Подрыв на "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки, поставки газа по трубопроводам заблокировали.