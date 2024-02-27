Генпрокуратура ФРГ продолжит расследование инцидента на "Северных потоках"

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Генпрокуратура ФРГ будет и дальше расследовать ЧП на "Северных потоках". Об этом сообщила представитель ведомства ТАСС.

При этом в ведомстве не стали раскрывать детали по поводу возможного поступления от Швеции и Дании, прекративших свои расследования, промежуточных итогов.

Представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман отметила, что немецкие власти до сих пор заинтересованы в расследовании подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2".

Хофман уточнила, что расследованием на территории Германии занимается Генпрокуратура, принимающая решения о дальнейших шагах.

Инцидент на "Северных потоках" случился в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки. После этого поставки газа по трубопроводам заблокировали.

7 февраля 2024 года прокуратура Швеции прекратила расследование подрывов, объяснив это тем, что ЧП не было направлено против интересов Стокгольма. В свою очередь, полиция Дании 26 февраля также объявила о завершении расследования. По их сведениям, в стране не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела.

Комментируя эту ситуацию пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что прекращение Данией расследования вызвало изумление. По его словам, эта ситуация близка к абсурдной. Он подчеркнул, что Россия продолжит следить за расследованиями и использовать свои возможности для получения информации.

В свою очередь, посол РФ в Дании Владимир Барбин считает, что датское расследование не могло быть объективным, так как изначально датские власти были негативно настроены к проекту по прокладке "Северных потоков".



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