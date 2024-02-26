Посол РФ раскритиковал датское расследование по "Северным потокам"

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Уголовное расследование Дании, проводимое по делу о ЧП на "Северных потоках", не могло быть объективным и беспристрастным, исходя из того, что изначально власти были негативно настроены к проекту по прокладке газопроводов. Об этом РИА Новости сообщил посол РФ в Дании Владимир Барбин.

"Стоит учитывать также стремление властей к тому, чтобы в сфере безопасности между Данией и США не было преград даже в бумажный лист", – добавил он.

При этом представитель кабмина ФРГ Кристиан Хофман отреагировал на прекращение Данией расследования, заявив, что правительство Германии до сих пор заинтересовано в расследовании диверсий на газопроводах.

Он напомнил, что расследованием в ФРГ занимается Генпрокуратура, которая и принимает решения о дальнейших действиях, передает ТАСС.

Ранее полиция Дании заявила о прекращении расследования ЧП на "Северных потоках". По данным правоохранителей, они не обнаружили достаточных оснований для возбуждения уголовного дела, но пришли к выводу, что в деле имела место "умышленная диверсия".

ЧП на "Северных потоках" произошло в конце сентября 2022 года. После диверсии были обнаружены четыре утечки. В связи с этим поставки газа по трубопроводам были прекращены.

В феврале прошлого года прокуратура Швеции завершила расследование ЧП на "Северных потоках" из-за того, что диверсия не была направлена против интересов Стокгольма. Кроме того, шведская сторона не причастна к происшествию на газопроводах, уточнили в ведомстве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Швеции, сообщив, что ему интересно, как подойдут к расследованию в Германии. После официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила решение шведской стороны страхом раскрыть правду.



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