26 февраля, 12:55Политика
Песков выразил изумление в связи с прекращением расследования ЧП на "Северных потоках"
Фото: ТАСС/Zuma
Прекращение Данией расследования диверсий на газопроводах "Северные потоки" вызывает изумление. Ситуация близка к абсурдной, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"С одной стороны, перед нами это вот имеет место преднамеренная диверсии, с другой стороны, никакого продвижения дальше. <...> Ситуация в данном случае настолько очевидна, что можно только выразить абсолютнейшее изумление", – отметил он.
Как напомнил пресс-секретарь главы государства, на начальных этапах расследования взрывов РФ запрашивала информацию у Дании, однако были отказы. По словам Пескова, в рамках расследования Дания начала выходить на своих ближайших союзников.
"Учитывая все, разные информационные сливы, целый набор фактов, который стал известен в ходе вот этого расследования, очевидно, что все достаточно понятно, и очевидно, что просто в ходе вот этого расследования стали, что называется, выходить на своих ближайших союзников", – указал он.
Представитель Кремля добавил, что Москва и дальше продолжит наблюдать за расследованиями и использовать собственные возможности для получения сведений.
Инцидент произошел в конце сентября 2022 года. После диверсии были обнаружены четыре утечки. Из-за подрыва "Северных потоков" поставки газа по трубопроводам прекратились.
В феврале этого года прокуратура Швеции решила завершить расследование терактов на "Северных потоках". В ведомстве это объяснили тем, что саботаж не был направлен против интересов Стокгольма.
26 февраля полиция Дании также прекратила расследование происшествия. По информации правоохранителей, в Дании не обнаружили достаточных оснований для возбуждения уголовного дела из-за ЧП на трубопроводах.
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