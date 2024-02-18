Путин заявил, что для запуска сохранившейся нитки "Северного потока" нужна неделя

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Запустить уцелевшую ветку газопровода "Северный поток" можно за неделю, однако ФРГ не показывает никакого интереса. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил Владимир Путин.

По словам главы государства, одна нитка "Северного потока – 2" сохранилась, несмотря на теракт.

"Северный поток – 1" разрушен, повреждена одна нитка, по-моему, "Северного потока – 2", но одна-то работает. Здесь вообще никого не надо просить, клянчить, унижаться и руки протягивать", – подчеркнул он.

Как отметил президент РФ, "Северный поток – 2" можно запустить.

"Вентиль открутите, скажите: "Мы хотим получать". Завтра начнут получать. Неделя нужна. Но не хотят", – добавил он.

Путин также указал, что Европе необходимо самой решать необходимость в российском газе.

Инцидент произошел в конце сентября 2022 года. После диверсии были обнаружены четыре утечки. Из-за подрыва "Северных потоков" поставки газа по трубопроводам прекратились.

В феврале этого года прокуратура Швеции решила завершить расследование терактов на "Северных потоках". В ведомстве это объяснили тем, что саботаж не был направлен против интересов Стокгольма. Кроме того, шведская сторона не причастна к саботажам на газопроводах, подчеркнули в прокуратуре.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение Швеции примечательным. Он уточнил, что ему интересно, как подойдут к расследованию в Германии. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила решение шведской стороны страхом раскрыть правду.

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