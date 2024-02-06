06 февраля, 13:24Политика
Песков заявил, что РФ с интересом ждет итогов расследования ЧП на "Северных потоках"
Фото: kremlin.ru
Россия не раз требовала направить ей информацию о промежуточных результатах расследования о диверсии на "Северных потоках", однако российской стороне ни разу не поступил ответ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он добавил, что Россия с интересом ожидает итоги расследования происшествия на "Северных потоках".
"Это диверсия против критически важной международной инфраструктуры, которую нельзя оставлять без определения тех, кто за ней стоял, кто был исполнителем и заказчиком", – подчеркнул Песков.
При этом пресс-секретарь президента РФ не стал отвечать на вопрос о российском расследовании инцидента, отметив, что все будет зависеть от результатов международной проверки.
Утечки газа зафиксировали на "Северных потоках" в конце сентября 2022 года. В общей сложности было выявлено четыре повреждения. Из-за этого поставки газа по трубопроводам были прекращены.
Позднее в СМИ появилась информация, что подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" координировал украинский полковник. Отмечалось, что он занимался логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек. Последняя арендовала яхту и использовала оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку.
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