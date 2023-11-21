В МИД РФ сообщили об ожидании итогов расследования подрывов "Северных потоков"

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Россия ждет итоги расследования подрывов газопроводов "Северный поток" в Совбезе ООН для подачи требования о компенсации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского.

"Расследование еще не закончено, мы ждем, когда будут итоги расследования в Совете безопасности, тогда будем смотреть, что делать", – подчеркнул он.

До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ряд западных членов СБ ООН не захотели, чтобы в проект заявления председателя Совбеза вошел призыв привлечь к ответу виновников теракта на Северном потоке. Он уточнил, что Москва глубоко обеспокоена тем фактом, что спустя год после подрыва "Северных потоков" виновные не были установлены.

Ранее в СМИ появилась информация, что подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" координировал украинский полковник. Отмечалось, что он занимался логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек. Последняя арендовала яхту и использовала оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку.

Утечки газа зафиксировали на "Северных потоках" в конце сентября прошлого года. В общей сложности было выявлено четыре повреждения. Из-за этого поставки газа по трубопроводам были прекращены. Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.

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