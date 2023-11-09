Запад не хотел, чтобы СБ ООН призвал наказать подорвавших "Северные потоки" – Небензя

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Москва глубоко обеспокоена тем фактом, что спустя год после подрыва "Северных потоков" виновные не были установлены. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Спустя год после атаки на "Северные потоки" мы до сих пор не имеем никакой конкретной информации о расследованиях, не говоря уже о каких-либо их выводах", – приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что Россию беспокоит ход расследования происшествия. По мнению Небензи, данные, которые распространяют в западных СМИ намеренно отвлекают внимание международного сообщества от установления виновных.

Постпред РФ также рассказал, что ряд западных членов СБ ООН не захотели, чтобы в проект заявления председателя Совбеза вошел призыв привлечь к ответу виновников теракта на Северном потоке.

По мнению секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, чтобы Европа не могла получать газ из РФ, США взорвали "Северные потоки". По его словам, таким образом Штаты решают за счет других стран свои экономические проблемы.

Утечки газа были выявлены на "Северных потоках" в конце сентября 2022 года. В целом было зафиксировано четыре повреждения, из-за чего поставки газа по трубопроводам были заморожены. Путин назвал данное происшествие актом международного терроризма.

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