США взорвали "Северные потоки", чтобы Европа не могла получать газ РФ – Патрушев

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США добились разрыва экономических отношений Европы с Россией с помощью украинского кризиса, а чтобы Европа не могла получать газ из РФ, взорвали "Северные потоки", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, таким образом Штаты решают за счет других стран свои экономические проблемы. Патрушев считает неслучайным высказывание Джо Байдена, который назвал военную помощь Украине и Израилю мудрой инвестицией, которая принесет выгоду для американской безопасности на протяжении поколений.

Секретарь Совета безопасности РФ добавил, что США своей политикой спровоцировали и продолжают подогревать ситуацию на Ближнем Востоке. Он считает, что так же они действуют на Украине, где спровоцировали государственный переворот и превратили страну в полигон для военно-биологических экспериментов.

Патрушев добавил, что представители стран НАТО уже открыто говорят, что Москва помешала им приблизиться к российским границам, а украинцы для Запада – инструмент сдерживания России. Как отметил секретарь Совбеза, из-за этих действий кредит доверия к США и странам коллективного Запада исчерпан.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россию не допускают к расследованию взрывов на "Северных потоках", и не исключил, что результатов у последнего в итоге не будет. Путин также указал на возможную причастность США к случившемуся. В этой связи он напомнил заявление президента Штатов, который обещал сделать все для прекращения поставок российских энергоносителей в Европу.

Утечки газа выявили на "Северных потоках" в конце сентября 2022 года. В целом было зафиксировано четыре повреждения. Из-за этого поставки газа по трубопроводам были заморожены. Владимир Путин назвал инцидент актом международного терроризма.

В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш представил расследование, согласно которому взрывчатку под газопроводами летом прошлого года заложил Вашингтон, а активировали ее уже представители Норвегии.

Сеймур Херш опубликовал новые подробности взрывов на "Северных потоках"