Путин не исключил, что у расследования терактов на "Севпотоках" не будет результатов

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Владимир Путин в ходе Валдайского форума напомнил, что Россию не допускают к расследованию взрывов на "Северных потоках", и не исключил, что результатов у последнего в итоге не будет.

"Нас не допускают к расследованию, несмотря на наши предложения и многократные призывы сделать это. Результатов расследования нет и, судя по всему, не будет", – сказал президент РФ, отметив, что если виновники взрывов все же однажды будут пойманы, то они должны понести наказание.

По его словам, случившееся на трубопроводах не что иное, как акт международного терроризма. Путин также указал на возможную причастность США к случившемуся. В этой связи он напомнил заявление президента Штатов, который обещал сделать все для прекращения поставок российских энергоносителей в Европу.

"Причем так многозначительно улыбнулся (президент США. – Прим. ред.) и сказал, сейчас не буду говорить, как это будет сделано, но мы (Штаты. – Прим. ред.) сделаем это", – добавил российский лидер.

Говоря о возможности поставок российского газа в Европу, Путин заметил, что для этого по-прежнему остается одна неповрежденная нитка "Северного потока – 2". Достаточно повернуть вентиль, однако все упирается в нежелание властей ФРГ, отметил президент.

Утечки газа выявили на "Северных потоках" в конце сентября 2022 года. В целом было зафиксировано четыре повреждения. Из-за этого поставки газа по трубопроводам были заморожены. Владимир Путин назвал инцидент актом международного терроризма.

В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш представил расследование, согласно которому взрывчатку под газопроводами летом прошлого года заложил Вашингтон, а активировали ее уже представители Норвегии.



Сеймур Херш опубликовал новые подробности взрывов на "Северных потоках"