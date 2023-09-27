Норвежские ученые фиксировали четыре взрыва в районе "Северных потоков" – СМИ

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Специалисты норвежской сейсмологической службы NORSAR в сентябре прошлого года, когда произошла утечка на "Северных потоках", зафиксировали в районе газопроводов четыре взрыва. Об этом сообщает The Guardian.

По данным газеты, взрывы 26 сентября 2022 года зафиксировала аппаратура датской станции на острове Борнхольм и Шведской национальной сейсмической сети. Первые два взрыва прогремели на газопроводах в 20:03 по московскому времени, спустя несколько секунд произошли еще два взрыва.

Утечки газа выявили на "Северных потоках" в конце сентября 2022 года. В целом было зафиксировано четыре повреждения. Из-за этого поставки газа по трубопроводам были заморожены. Владимир Путин назвал инцидент актом международного терроризма.

В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш представил расследование, согласно которому взрывчатку под газопроводами летом прошлого года заложил Вашингтон, а активировали ее уже представители Норвегии.

Накануне Херш опубликовал статью, в которой предположил, что администрация президента США Джо Байдена решила подорвать "Северные потоки", поскольку боялась потерять влияние на Германию в частности и Западную Европу в целом.



Сеймур Херш опубликовал новые подробности взрывов на "Северных потоках"