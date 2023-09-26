Небензя заявил, что США подорвали "Северный поток" для сохранения влияния в Европе

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Власти США пошли на подрыв "Северных потоков" для того, чтобы сохранить свое влияние в Европе, которая нуждается в российских энергоресурсах. Об этом во время заседания Совбеза ООН заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя, сообщает ТАСС.

По его словам, в экспертном сообществе появляются все новые и новые свидетельства того, что за подрывом газопроводов стоит Вашингтон.

При этом Германии, Дании и Швеции было поручено "выгораживать" причастность США к данному теракту, отметил Небензя. Он добавил, что сейчас этим странам поручили придумать альтернативную версию событий, которая затем будет постепенно появляться в СМИ.

Постпред РФ при ООН заявил, что российская сторона в ближайшие дни внесет проект заявления председателя Совбеза всемирной организации по подрывам "Северных потоков". Текст проекта будет представлен в ближайшие дни.

Какие-либо попытки Запада замять расследование по подрыву газопроводов заведомо обречены на провал, подчеркнул Небензя.

В свою очередь, заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан во время заседания призвал все заинтересованные стороны сотрудничать с Россией в данном расследовании, подчеркнув, что РФ является одной из главных сторон, вовлеченных в этот взрыв.

Постоянный представитель Бразилии при ООН Серхиу Данесе также призвал Данию, Германию и Швецию раскрыть предварительные результаты национальных расследований этой диверсии.

Утечки газа выявили на "Северных потоках" в конце сентября 2022 года. В целом было зафиксировано четыре повреждения. Из-за этого поставки газа по трубопроводам были заморожены. Владимир Путин назвал инцидент актом международного терроризма.

В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш представил расследование, согласно которому взрывчатку под газопроводами летом прошлого года заложил Вашингтон, а активировали ее уже представители Норвегии.

США взорвали "Северные потоки", опасаясь потери влияния на ФРГ и Европу – Херш