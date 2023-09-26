Херш рассказал о реакции ЦРУ на инструкции Байдена по "Северным потокам"

Фото: kustbevakningen.se

Сотрудники Центрального разведывательного управления восприняли инструкции американского лидера Джо Байдена по подрыву "Северных потоков" как действия, способствующие приближению третьей мировой войны. Об этом сообщил публицист Сеймур Херш на портале Substack.

"Руководство команды ЦРУ рассматривало неясные инструкции Байдена по уничтожению газопроводов "как стратегический шаг к третьей мировой войне", – говорится в его публикации.

Ранее Херш заявил, что администрация Байдена приняла решение о диверсиях на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", боясь потерять влияние на Германию и Западную Европу в целом на фоне поставок дешевого российского газа.

До этого было опубликовано расследование американского публициста, согласно которому взрывчатку под газопроводами летом прошлого года заложил Вашингтон, а активировали ее уже представители Норвегии.

В сентябре 2022 года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". 26 сентября шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на морских маршрутах трубопроводов.



США взорвали "Северные потоки", опасаясь потери влияния на ФРГ и Европу – Херш