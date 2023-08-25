Источники подтверждают наличие следа Украины во взрывах на "Севпотоках" – СМИ

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Источники, приближенные к расследованию взрывов на "Северных потоках", подтверждают наличие украинского следа и отсутствие доказательств причастности РФ. Об этом рассказали в изданиях ZDF и Spiegel.

По информации двух изданий, доказательств того, что к взрывам на "Северных потоках" причастна Россия – нет. При этом все больше свидетельств приводят к тому, что совершить подрыв могли люди, связанные с Украиной. Пока прокуратура продолжает расследование, но следы, которые указывают на причастность Украины, являются "особенно убедительными".

Следствие, по данным источников, связывает взрывы на газопроводах с яхтой "Андромеда", поскольку группа находилась на Украине до и после взрывов в Балтийском море. Это следует из технических данных, которые изучили оперативники.

Ранее постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что Россия продолжит поднимать в Совбезе ООН вопрос подрыва "Северных потоков" до тех пор, пока не будут найдены виновники диверсий. Он добавил, что Россия оставляет за собой право самостоятельного расследования диверсий.

Небензя обратил внимание на утверждение в письме властей Дании, Швеции и Германии, согласно которому доступ к месту подрывов якобы открыт. По его словам, в таком случае российские следственные органы и эксперты могут самостоятельно и в любой момент обследовать место ЧП.

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" были зафиксированы три утечки. Первую обнаружили на "Северном потоке – 2" в датской экономической зоне. Две другие – на обеих нитках "Северного потока". Четвертую утечку нашли в экономической зоне Швеции 29 сентября.

В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш представил расследование, согласно которому взрывчатку под газопроводами летом прошлого года заложил Вашингтон, а активировали ее уже представители Норвегии.

Новости часа: расследования Дании, ФРГ, Швеции по "Северным потокам" не продвигаются