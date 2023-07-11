ФРГ сообщила в письме ООН о судне, возможно, перевозившем взрывчатку к "Северным потокам"

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Германия сообщила о судне, которое могло перевозить взрывчатку для организации терактов на "Северных потоках". Данные представлены в письме, распространенном постоянными представительствами трех стран при ООН: Данией, Швецией и ФРГ. Документ опубликован в Twitter датского МИД.

Сообщение выложили в преддверии заседания Совета безопасности ООН, который Россия запросила по проблеме диверсий на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Оно состоится во вторник, 11 июля.

В письме отмечается, что фрахтование парусной яхты было подозрительным, и следствию стало известно, что судно было зафрахтовано на имя лица, использовавшего предоставленные документы, чтобы скрыть личность настоящего фрахтователя. Находилось ли лицо впоследствии на борту, пока неизвестно, расследование продолжается.

При этом точный курс судна пока не выяснили. Однако предполагается, что его могли использовать для транспортировки взрывчатых веществ, из-за которых взорвались "Северные потоки".

По информации ФРГ, в образцах судна обнаружены следы взрывчатых веществ. Эксперты не исключают возможность того, что обученные водолазы могли прикрепить взрывчатку в местах повреждения газопроводов.

В документе также уточняется, что Россия проинформирована о расследованиях терактов на "Северных потоках". Дания, Швеция и ФРГ заверяют, что препятствия для посещения мест взрывов отсутствуют.

"Хотя для некоторых видов деятельности требуется разрешение соответствующих органов, все суда пользуются свободой судоходства в местах взрывов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции, соответственно, согласно Конвенции ООН по морскому праву, – подчеркнули в письме.

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" были зафиксированы три утечки. Первую обнаружили на "Северном потоке – 2" в датской экономической зоне. Две другие – на обеих нитках "Северного потока". Четвертую утечку нашли в экономической зоне Швеции 29 сентября.

В феврале этого года американский журналист Сеймур Херш представил расследование, согласно которому взрывчатку под газопроводами летом прошлого года заложил Вашингтон, а активировали ее уже представители Норвегии. При этом бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что теракт осуществила украинская сторона.

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