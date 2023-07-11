Киссинджер заявил, что за подрывом "Северных потоков" стоит Киев

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Теракт на газопроводах "Северные потоки" осуществила украинская сторона, сообщил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились президентом Украины Владимиром Зеленским.

Они спросили у политика, кто совершил атаку на "Северные потоки".

"Если честно, я думал, что это вы. Но я не стал вас за это винить. Я бы не сказал, что это критика", – отметил Киссинджер в видеозаписи разговора, опубликованной в телеграм-канале пранкеров.

В сентябре 2022 года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" были обнаружены три утечки. Первую выявили на "Северном потоке – 2" в датской экономической зоне. Две другие – на обеих нитках "Северного потока". Кроме того, в экономической зоне Швеции 29 сентября зафиксировали четвертую утечку.

В феврале этого года лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш выпустил расследование, согласно которому взрывчатку под газопроводами летом прошлого года заложили США, а активировали ее уже норвежцы.

Кроме того, в прокуратуре Швеции сообщили, что некоторые материалы, связанные с расследованием терактов на "Северных потоках", могут быть засекречены.

Двое граждан Украины причастны к подрывам газопроводов "Северный поток" – СМИ