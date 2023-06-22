Прокуратура Швеции засекретит часть материалов расследования по "Северным потокам"

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Некоторые материалы, связанные с расследованием терактов, произошедших на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", могут быть засекречены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу шведской прокуратуры.

Прокурор Швеции Матс Юнгквист, возглавляющий расследование, выразил надежду, что этой осенью удастся предъявить обвинения гражданам, виновным в терактах.

В случае составления обвинительного заключения, часть материалов обнародуют, отметили в прокуратуре.

"В целом прокурор в Швеции также может принять решение о том, что некоторые части расследования должны остаться конфиденциальными", – добавили в пресс-службе.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что РФ вернется к вопросу о необходимости расследования подрывов "Северных потоков".

Швеция, Германия и Дания не намерены торопиться с проведением расследований, а российская сторона до сих пор не ознакомлена с их деталями, отметил он.

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" были зафиксированы три утечки. Первую обнаружили на "Северном потоке – 2" в датской экономической зоне. Две другие – на обеих нитках "Северного потока". Четвертую утечку нашли в экономической зоне Швеции 29 сентября.

Издание Politico 13 июня со ссылкой на источники в разведке Нидерландов сообщало, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный якобы лично руководил операцией по подрыву "Северных потоков".



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