Путин заявил, что главком украинской армией Залужный может быть за границей

Фото: kremlin.ru

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может находиться в настоящий момент за границей, считает Владимир Путин. Отрывок из эфира программы "Москва. Кремль. Путин" опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Глава государства на заседании с военкорами поднял вопрос о том, где сейчас пребывает Залужный. Один из присутствующих на это ответил следующее: "Мы думали, вы знаете". В свою очередь, Путин признался, что знает ответ.

"Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться", – сказал российский лидер.

Главнокомандующий ВСУ не появлялся на публике с 8 мая. По первой версии предполагалось, что он мог получить ранение, по второй, – что он погиб в зоне боевых действий.

Украинские СМИ через некоторое время опубликовали кадры с Залужным. На видео также присутствует украинский блогер, который говорит, что запись датируется 25 мая.

5 июня экс-разведчик вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что главком Вооруженных сил Украины был тяжело ранен после ракетного удара России. Однако американский офицер считает, что он выжил.



Путин заявил, что ВПК Украины ничего не производит и скоро перестанет существовать