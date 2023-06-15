Глава разведки Украины Буданов был ранен 29 мая во время удара ВС РФ – СМИ

Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов получил ранение 29 мая во время удара ВС РФ по штаб-квартире ГУР в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник в российских силовых структурах.

"Российская ракета залетела в соседний кабинет с Будановым. После того, как Буданова удалось извлечь из-под завалов, его эвакуировали вертолетом санитарной авиации ВСУ на военную базу Жешув в Польше", – рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в Польшу за Будановым прилетел самолет медицинской авиации ВВС США, который доставил его в Берлин. В настоящее время, по имеющимся данным, глава ГУР находится на лечении в госпитале бундесвера. Его состояние оценивается как тяжелое.

29 мая Минобороны РФ отчиталось о нанесении ударов по командным пунктам и радиолокационным постам ВСУ, а также объектам на украинских аэродромах. В этот же день Буданов опубликовал в своем телеграм-канале пост, в котором пообещал, что Киев ответит на действия ВС РФ. С тех пор он не появлялся в публичном пространстве.