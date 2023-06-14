Депутат ГД Делимханов вышел на связь и сообщил, что с ним все хорошо

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Депутат Госдумы Адам Делимханов, фейки о смерти которого распространились в Сети, сообщил, что с ним все хорошо. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он отметил лживость "укронацистской пропаганды" и заявил, что она не считается со своей аудиторией, не уважает ее и распространяет фейки.

"Вот что значит западная свобода слова – главное – это привлечь внимание, а каким способом – не волнует", – написал депутат.

Делихманов добавил, что бойцы под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова и дальше будут "крушить эту нечисть, защищая наш народ и Отечество". Также он поблагодарил всех, кто волновался за него.

Ранее украинская сторона распространила информацию о якобы ликвидации Делимханова в Приморске в Запорожской области. Кадыров также сообщил, что не может выйти на связь с депутатом.

В Госдуме при этом опровергли сообщения о смерти мужчины. Вячеслав Володин в начале пленарного заседания заверил, что Делимханов, находящийся в зоне СВО, жив и здоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что информация о ранении, якобы полученном депутатом, была воспринята с тревогой в Кремле. Он выразил надежду, что в скором времени появится больше достоверной информации о произошедшем.

После Кадыров опубликовал фото с якобы пропавшим депутатом Делимхановым. Политик пояснил, что предыдущую публикацию о том, что не может выйти на связь с Делимхановым, он сделал намеренно, а в итоге авторы фейка "сами поверили в свою сказку".

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