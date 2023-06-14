Песков заявил, что сообщения о ранении Делимханова вызвали тревогу

Фото: kremlin.ru

Информация о ранении, якобы полученном депутатом Государственной думы Адамом Делимхановым, была воспринята с тревогой в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Он выразил надежду, что в скором времени появится больше достоверной информации о произошедшем.

"Мы с большой тревогой восприняли эту информацию. Переживаем, как и все, за героя России. Надеемся, что в ближайшее время появится какая-то уточненная информация о том, что произошло", – сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что информацию о ранении Делимханова начали распространять украинские СМИ. По его словам, они часто сообщают о фейках, в связи с чем необходимо подождать точных данных.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг информацию о смерти Делимханова. По его словам, были распространены сообщения о его ранении, но он не так давно беседовал с ним по телефону.

Делимханов, находящийся в зоне проведения специальной военной операции, жив и здоров, отметил он.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров отмечал, что не может выйти на связь с Делимхановым. Глава республики также пообещал щедрое вознаграждение за предоставление информации о местонахождении депутата.



Стало известно об успехах "Ахмата" на марьинском направлении в зоне СВО