Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по аэродромам ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли в ночь на 29 мая групповой авиаудар высокоточным оружием по объектам на аэродромах Украины, сообщили в министерстве обороны РФ.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены", – отметили в военном ведомстве.

В Минобороны РФ добавили, что российские силы поразили командные пункты и радиолокационные посты. Кроме того, российская сторона нанесла огневой удар по авиационной технике, хранилищам с вооружением и боеприпасами Вооруженных сил Украины.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных военных в районе города Богодухов Харьковской области.

В ведомстве уточнили, что на этом же направлении российские войска предотвратили действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

