ВС РФ пресекли попытку атаки украинской армии на южнодонецком направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска пресекли попытку украинских бойцов атаковать на южнодонецком направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Александра Гордеева.

В результате были уничтожены два расчета минометов, противотанковый расчет и живая сила противника. Помимо этого, российские бойцы огнем артиллерии уничтожили опорные пункты в районах населенных пунктов Новоселка и Новополье.

Гордеев добавил, что расчетами самоходных минометов "Тюльпан" был уничтожен пункт временной дислокации противника в Великой Новоселке, а тяжелая огнеметная система "Солнцепек" уничтожила живую силу ВСУ в районе Новомихайловки.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за сутки российская армия уничтожила свыше 260 украинских боевиков на донецком направлении.

ВС РФ применили оперативно-тактическую и армейскую авиации, а также использовали огонь артиллерии.

До этого российский боец рассказал, что военнослужащие Южной группировки войск взяли в плен две группы противника под Белогоровкой в Луганской Народной Республике.