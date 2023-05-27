Боец рассказал, как ВС РФ взяли в плен две группы противника под Белогоровкой

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Военнослужащие Южной группировки войск взяли в плен две группы противника под Белогоровкой в Луганской Народной Республике, рассказал один из бойцов.

"Взяли две группы: одна больше десяти человек, в первой – все бойцы 81-й бригады ВСУ", – передает РИА Новости его слова.

Ранее Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов опроверг сообщения об окружении группы российских военных в районе Белогоровки. По его словам, ВС России оттянули на себя определенные силы и средства и планомерно начали их уничтожать. Он подчеркнул, что у украинских войск ничего не получается, и ничего сверхъестественного там не происходит.

Алаудинов считает, что ВСУ просто поспешили заявить, что кого-то окружили.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

