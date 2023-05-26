ВС РФ ракетным ударом уничтожили склады боеприпасов ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ уничтожили групповым ракетным ударом склады боеприпасов войск Украины, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения боеприпасов украинских войск. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", – указано в сообщении ведомства.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что США занялись разработкой биооружия на территории Украины. Как объяснил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов, США изучают и возбудителей различных болезней, которые характерны для определенного района или региона.

До этого Кириллов отметил, что рост заболеваемости птичьим гриппом в РФ начинает тревожить из-за ситуации по биологическим экспериментам на Украине в 2021 году.

По его словам, с начала 2023 года на территории РФ выявили 32 вспышки птичьего гриппа, а с 17 мая в Москве объявили карантинные мероприятия. Суммарный ущерб сельскохозяйственной отрасли с 2021 года показал значения в более чем 4,5 миллиарда рублей.